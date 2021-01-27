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Из единственной больницы в деревне. В Польше украли флаконы с вакциной от COVID-19

27.01.2021, 13:48
Из единственной больницы в деревне. В Польше украли флаконы с вакциной от COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

В ночь на 27 января из частного института первичной и специализированной медпомощи в польской деревне Илово-Осада украли три флакона с вакцинами от коронавируса – их должно было хватить на прививки 18 людям, передает радио Rmf.24.

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По словам старшего сержанта местной полиции, сообщение о краже со взломом поступило к ним утром. Сейчас на месте "по горячим следам" работает следственная группа штаба. Кроме вакцины были украдены и другие лекарства.

В полиции отметили, что в деревне проживает около 3000 человек и эта больница является единственным пунктом вакцинации – также ранее оттуда уже пытались украсть деньги.

Читайте также: Привитые получат дополнительные права. В Польше планируют выдавать "паспорта вакцинации"

Дарья Мостовая
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