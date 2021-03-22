Из Ирландии в Уэльс. Путешествующий морж вновь объявился, но в другой стране: фото, видео

Морж Керри, которого ранее заметили у берегов Ирландии, снова дал о себе знать – на этот раз его обнаружили на юге Уэльса. Об этом сообщила в Facebook местная служба спасения животных.

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По словам спасателей у животного не было повреждений, но оно было явно без сил – возможно, причиной тому стало травмирование о скалы. Они попросили людей временно держаться подальше от моржа, чтобы дать ему возможность восстановить свои силы.

16 марта 2021 года в Ирландии впервые в ее истории заметили моржа – животное, вероятно, пересекло Атлантику, заснув на льдине.

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Дарья Мостовая

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