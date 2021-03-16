UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Ирландии впервые заметили моржа. Похоже, он заснул на льдине и пересек Атлантику: видео

16.03.2021, 08:24
В Ирландии впервые заметили моржа. Похоже, он заснул на льдине и пересек Атлантику: видео - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

У берегов Ирландии впервые в истории был замечен морж. По словам очевидцев, млекопитающее скорее всего задремало на льдине, которая и перенесла его через Аталнтический океан. Появление моржа вызвало у ирландцев настоящий фурор, пишет Independent.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Первой морское животное заметила пятилетняя девочка, гулявшая с отцом вдоль побережья острова Валентия. По словам мужчины, вначале он подумал, что это тюлень, но после заметил бивни. Морж оказался очень массивным – размером с корову или быка: заметив нас, он будто "дал нам пять", – рассказал отец девочки.

Это появление моржа стало первым случаем в истории Ирландии. Биологи уверяют, что сейчас ему надо дать отдохнуть и набраться сил – скорее всего, млекопитающее захочет вернуться в Арктику.

Читайте также: Метать позвонок кита. Украинские полярники рассказали о традициях в Антарктиде

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
видео ирландия морж
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 