В Ирландии впервые заметили моржа. Похоже, он заснул на льдине и пересек Атлантику: видео

У берегов Ирландии впервые в истории был замечен морж. По словам очевидцев, млекопитающее скорее всего задремало на льдине, которая и перенесла его через Аталнтический океан. Появление моржа вызвало у ирландцев настоящий фурор, пишет Independent.

An Arctic Walrus has landed on Valentia Island... believed to have made its way all the way from Greenland! It appears to be exhausted. Video by Alan Houlihan, who’s 5 year old daughter was the first to spot the walrus. pic.twitter.com/TLtBLBAZDk