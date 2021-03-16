В Ирландии впервые заметили моржа. Похоже, он заснул на льдине и пересек Атлантику: видео

У берегов Ирландии впервые в истории был замечен морж. По словам очевидцев, млекопитающее скорее всего задремало на льдине, которая и перенесла его через Аталнтический океан. Появление моржа вызвало у ирландцев настоящий фурор, пишет Independent.

An Arctic Walrus has landed on Valentia Island... believed to have made its way all the way from Greenland! It appears to be exhausted. Video by Alan Houlihan, who’s 5 year old daughter was the first to spot the walrus. pic.twitter.com/TLtBLBAZDk — Seán Mac an tSíthigh (@Buailtin) March 14, 2021

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Первой морское животное заметила пятилетняя девочка, гулявшая с отцом вдоль побережья острова Валентия. По словам мужчины, вначале он подумал, что это тюлень, но после заметил бивни. Морж оказался очень массивным – размером с корову или быка: заметив нас, он будто "дал нам пять", – рассказал отец девочки.

Это появление моржа стало первым случаем в истории Ирландии. Биологи уверяют, что сейчас ему надо дать отдохнуть и набраться сил – скорее всего, млекопитающее захочет вернуться в Арктику.

В сентябре 2020 года на украинской станции в Антарктиде родился тюлень: полярники просят помочь с именем – фото.

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Дарья Мостовая

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