Из поместья Трампа выдворили женщину с китайскими паспортами

Фото: EPA

Женщина по имени Юцьзин Чжан с двумя китайскими паспортами незаконно проникла на территорию поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Об этом сообщает Reuters.

Юцьзин Чжан подошла к охранникам у входа, и сказала, что хочет пройти в бассейн. Она утверждала, что является родственницей одного из членов закрытого клуба и прибыла для участия в мероприятии под эгидой ООН, которого на деле не существовало.

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Кроме паспортов КНР, у нее с собой была флешка с программным обеспечением, которое, возможно, является вредоносным.

Работники вызвали службу безопасности, которая допросила и задержала Чжан. У нее также нашли четыре мобильных телефона, ноутбук и внешний жесткий диск.