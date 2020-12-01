"Из реальности в фильм ужасов". В Швеции женщина держала сына дома в плену 28 лет

В Стокгольме арестовали 70-летнюю женщину. Выяснилось, что она держала собственного сына в домашнем плену 28 лет – с момента, как тот перешел в седьмой класс, сообщает шведская газета Expressen.se.

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Обнаружил заключенного в квартире родственник, который приехал к ним, пока женщина лежала в больнице. Еще перед дверью он почувствовал неладное, но настоящий шок испытал, когда вошел внутрь и увидел там пленника – 41-летнего мужчину.

По словам родственника, мужчина в квартире находился в ужасном состоянии – у него не было зубов, он не мог говорить и просто молча лежал на одеяле на полу, покрытый язвами и травмами. "Это было похоже на попадание из реальности в фильм ужасов", – отметил гость.

Родственник вызвал скорую помощь – мужчину забрали в больницу, а его мать – арестовали. Сейчас женщину обвиняют в незаконном лишении свободы и нанесении тяжких телесных повреждений, однако мотивы ее поступка до сих пор остаются неизвестными.

В ноябре 2019 года в Киеве вынесли первый приговор за домашнее насилие: мужчина получил три месяца ареста за унижение жены.

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Дарья Мостовая

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