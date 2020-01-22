Узник-беглец прислал открытку в тюрьму с "приветом из Таиланда"

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В Бельгии заключенный Валид Секкаки, который сбежал из тюрьмы, прислал ее руководству открытку с "приветом из Таиланда". Об этом сообщает HLN.

В конверте, который пришел администрации тюрьмы, лежал тюремный значок и открытка из Таиланда. Администрация немедленно сообщила об этом в полицию.

Секкаки осудили за стрельбу, а также хранение оружия и наркотиков. Он сбежал из тюрьмы 19 декабря. Издание сообщает, что он совершил побег из-за опасений быть экстрадированным в Марокко.

В пресс-службе тюрьмы подтвердили получение письма от заключенного-беглеца.