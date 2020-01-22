Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Узник-беглец прислал открытку в тюрьму с "приветом из Таиланда"

Узник-беглец прислал открытку в тюрьму с "приветом из Таиланда" - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
22.01.2020, 14:23

Инцидент произошел в Бельгии

В Бельгии заключенный Валид Секкаки, который сбежал из тюрьмы, прислал ее руководству открытку с "приветом из Таиланда". Об этом сообщает HLN

В конверте, который пришел администрации тюрьмы, лежал тюремный значок и открытка из Таиланда. Администрация немедленно сообщила об этом в полицию. 

Секкаки осудили за стрельбу, а также хранение оружия и наркотиков. Он сбежал из тюрьмы 19 декабря. Издание сообщает, что он совершил побег из-за опасений быть экстрадированным в Марокко.

В пресс-службе тюрьмы подтвердили получение письма от заключенного-беглеца.

  • 24 декабря 2019 года сообщалось, что надзирательницу посадили в тюрьму за роман с опасным заключенным.
  • Тогда же сообщалось, что в Великобритании девочка нашла послание китайских заключенных в дешевой открытке. 
Напишите нам
тюрьма заключенный бельгия таиланд
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 