Из-за авиаудара коалиции в Сирии погибли мирные жители - СМИ

Фото: скриншот с видео

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США настаивают, что атаковали базу боевиков Исламского государства

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Коалиция под руководством США заявила, что произвела авиаудар по мечети в деревне Аль-Суса, в которой, по информации коалиции, располагалась база боевиков Исламского государства. По данным Сирийской обсерватории по правам человека, погибли десятки мирных жителей, сообщает Reuters.

В США заявляют, что в результате авиаудара уничтожили 22 боевиков.

Сирийская обсерватория по правам человека сообщает, что в четверг и пятницу в деревне Аль-Суса и ее окрестностях погиб 41 человек, в том числе 10 детей. Многие из них были иракскими родственниками боевиков ИГ.

Министерство иностранных дел Сирии заявило, что боевые самолеты коалиции "совершили преступление", убив по меньшей мере 62 мирных жителей в Аль-Сусе и близлежащей деревне провинции Дейр-эль-Зор.

По данным SHRW, за последние три года войны в Сирии от российских авиаударов погибли около 18 тысяч человек, среди них 1936 детей и 1199 женщин.