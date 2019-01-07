Из-за гибели 5 подростков в Польше закрыли 13 квест-комнат

Фото: EPA

В Польше, из-за гибели 5 девочек-подростков в квест-комнате, закрыли 13 таких же игровых помещений. 129 комнат не соответствовали требованиям безопасности. Об этом сообщает Польское Радио.

"Только у 178 объектов были необходимые разрешительные документы. При этом, при проверке квест-комнат было выявлено 480 случаев нарушения правил безопасности, а именно - несоответствие длины и ширины эвакуационных коридоров", - сообщил комендант пожарной службы Лешек Суский.

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Также он добавил, что в той комнате, в которой погибли девочки, не было возможности даже открыть двери.

По словам Суского, хозяин печально известной комнаты уже задержан. Сотрудника эскейп-рума, который сейчас с ожогами находится в больнице, тоже допросят.

4 января в Польше пятеро 15-летних девочек-подростков погибли во время пожара в квест-комнате. Также пострадал 25-летний мужчина.

Суть квест-комнаты заключается в том, что игроков закрывают и они должны найти ключи, которые помогут им выбраться. Известно, что там девочки отмечали день рождение одной из них.