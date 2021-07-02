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Из-за карантина. УЕФА отменила билеты английских болельщиков на матч Украина – Англия

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2021, 12:15
Из-за карантина. УЕФА отменила билеты английских болельщиков на матч Украина – Англия - Фото
Гол Артема Довбика в матче Швеция 1 - 2 Украина (фото - ЕРА)

УЕФА отменила все билеты, проданные жителям Великобритании на матч четвертьфинала ЕВРО-2020 между сборными Украины и Англии в Риме 3 июля 2021 года, сообщает France24. Решение вызвано правилами карантина в Италии.

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По действующим правилам, приехавшие из Великобритании болельщики должны пройти пятидневный карантин из-за эпидемии коронавируса.

В МВД Италии заявили о введении "особой политики продажи билетов" на матчи, которые пройдут в субботу. По настоянию итальянских властей УЕФА заблокировала продажу билетов на матчи с вечера четверга, и отменила билеты, проданные в Великобритании с полуночи понедельника, чтобы не провоцировать нарушения карантина.

Количество заблокированных и аннулированных билетов не сообщается. Футбольная ассоциация Англии имела право на 2560 билетов из 16 000, разрешенных на стадионе Олимпико в Риме.

Британское правительство также не рекомендует фанатам ехать в Италию, при возвращении из которой в Великобританию требуется 10 дней самоизоляции.

Денис Юдин
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футбол италия болельщики карантин евро-2020 коронавирус COVID-19
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