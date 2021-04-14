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Из-за нападок Кремля. Радио Свобода и Настоящее время вывозят сотрудников в Киев и Прагу

14.04.2021, 20:58
Из-за нападок Кремля. Радио Свобода и Настоящее время вывозят сотрудников в Киев и Прагу - Фото
Фото: ЕРА

Руководство российского подразделения Радио Свобода и телеканала Настоящее время (совместный проект РС и Голоса Америки) предложило журналистам московского бюро покинуть Россию. Такое решение было вызвано многомиллионными штрафами Роскомнадзора. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на слова девяти работников этих медиаорганизаций.

По словам сотрудников РС и НВ, им предложили переехать в Украину или Чехию, но при этом издания не намерены закрывать свои представительства в России, чтобы противостоять "нападкам Кремля".

Как сообщается, в московских редакциях РС и НВ сейчас работает несколько десятков человек, есть также несколько сотен фрилансеров.

Переезд штатных журналистов и перевозка дорогостоящего оборудования запланированы на май.

Как отмечается, РС и НВ (их курирует Агентство США по глобальным медиа (USAGM), финансируемое Конгрессом США) в 2017 году были признаны иностранными агентами в России.

Руководство РС выполнило требования российского закона об иностранных агентах и зарегистрировало юрлицо в России, но не стало помечать все свои материалы маркировкой "иностранный агент".

По словам главреда РС Дейзи Синделар, невозможно выполнить все требования, среди которых: маркировка из 24 слов после заголовка текста или 15 секунд перед каждым аудио или видеосюжетом.

Роскомнадзор из-за отсутствия маркировки "иностранный агент" в материалах этих изданий наложил на них более 70 млн руб. штрафов.

По словам одного из сотрудников, РС не намерена выплачивать штрафы, а будет судиться.

В связи с этим руководство изданий допускает, что в редакции могут прийти приставы, а сотрудники – подвергнуться преследованиям.

"Мы сражаемся против незаконных попыток Кремля через навешивание ярлыков поставить под контроль нашу способность взаимодействовать с нашей аудиторией. Мы планируем противостоять этим нападкам на нашу деятельность на всех уровнях", – сказано в сообщении пресс-службы РС.

Как отмечается, массовый отъезд сотрудников РС из России может стать первым таким случаем за 30 лет работы московского бюро с момента его открытия в 1991 году.

Бюро Радио Свобода в РФ официально открыл своим указом президент Борис Ельцин после провала августовского путча в 1991 году. Московские корреспонденты РС Андрей Бабицкий и Михаил Соколов все три дня попытки переворота вели круглосуточное прямое вещание из Белого дома.

СПРАВКА. 25 ноября 2017 года в качестве ответной меры на требование Минюста США о регистрации в качестве иностранных агентов Russia Today и Sputnik в России приняли закон, вводящий понятие СМИ-инагента. Минюст РФ может признать инагентом любое иностранное СМИ, получающее финансирование или имущество от иностранных органов или граждан непосредственно или через российские юрлица. В реестр РФ признанных иностранных СМИ-инагентов входит 17 изданий, в основном родственных проекту РСЕ/РС, а также Голос Америки.
Наталия Медведева
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