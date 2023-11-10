Избирательные структуры в США начали получать письма с угрозами и подозрительным порошком

Избирательные структуры по крайней мере в пяти штатах США получили подозрительные письма, содержащие угрозы и подозрительный порошок, по предварительным данным, фентанил. Службы безопасности пытаются установить отправителя. Об этом сообщает Voice of America.

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Начало президентской предвыборной кампании в США отмечено волной угроз, с которыми сталкиваются сотрудники избирательных структур.

Ряд офисов, которые занимаются проведением местных выборов в Калифорнии, Джорджии, Неваде, Орегоне и Вашингтоне получили письма с угрозами и подозрительным порошком, похожим на фентанил.

Первая тревога была объявлена 8 ноября в штате Вашингтон, где четыре офиса по организации выборов были эвакуированы после получения писем, как минимум два из которых содержали фентанил.

Офис аудитора округа Пирс в Такоме, штат Вашингтон, опубликовал фотографии полученного письма, на которых видно, что оно было отправлено из Портленда (Орегон). Видимый отрывок письма гласил: "Прекратите выборы немедленно".

В Калифорнии почтовая служба США перехватила два подозрительных конверта, адресованные избирательным участкам в Лос-Анджелесе и Сакраменто.

Власти Джорджии высказали опасения, что мишенью "почтового терроризма" могут стать электоральные бюро в округе Фултон, который включает в себя Атланту и является крупнейшей избирательной юрисдикцией в одном из наиболее важных "колеблющихся" штатов. По их словам, любые подозрительные письма постараются перехватить. В качестве меры предосторожности офисы централизованно снабдили налоксоном, который спасает при передозировке.

После трагедии 11 сентября 2001 года многие американские организации получали письма с неизвестным порошком внутри. В ряде случаев это были отравляющие вещества, в том числе споры сибирской язвы, в результате чего скончались пять человек. Такие случаи затем регулярно повторялись.