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Виборчі структури в США почали отримувати листи з погрозами та підозрілим порошком

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10.11.2023, 14:02
Виборчі структури в США почали отримувати листи з погрозами та підозрілим порошком - Фото
Підрахунок бюлетенів у Рентоні, штат Вашингтон, у 2020 році (Фото - EPA)

Виборчі структури принаймні у п'яти штатах США отримали підозрілі листи, що містять погрози та підозрілий порошок, за попередніми даними, фентаніл. Служби безпеки намагаються встановити відправника. Про це повідомляє Voice of America.

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Початок президентської передвиборчої кампанії у США відзначений хвилею погроз, з якими стикаються працівники виборчих структур.

Низка офісів, які займаються проведенням місцевих виборів у Каліфорнії, Джорджії, Неваді, Орегоні та Вашингтоні отримали листи з погрозами та підозрілим порошком, схожим на фентаніл.

Першу тривогу було оголошено 8 листопада у штаті Вашингтон, де чотири офіси з організації виборів були евакуйовані після отримання листів, як мінімум два з яких містили фентаніл.

Офіс аудитора округу Пірс у Такомі, штат Вашингтон, опублікував фотографії отриманого листа, на яких видно, що його було відправлено з Портленда (Орегон). Видимий уривок листа говорив: "Припиніть вибори негайно".

У Каліфорнії поштова служба США перехопила два підозрілі конверти, адресовані виборчим дільницям у Лос-Анджелесі та Сакраменто.

Влада Джорджії висловила побоювання, що мішенню "поштового тероризму" можуть стати електоральні бюро в окрузі Фултон, який включає Атланту і є найбільшою виборчою юрисдикцією в одному з найважливіших штатів, що "вагаються". За їх словами, будь-які підозрілі листи намагатимуться перехопити. Як запобіжний захід офіси централізовано забезпечили налоксоном, який рятує у разі передозування.

Після трагедії 11 вересня 2001 року багато американських організацій отримували листи з невідомим порошком усередині. У низці випадків це були отруйні речовини, зокрема спори сибірки, внаслідок чого померло п'ять осіб. Такі випадки потім регулярно повторювалися.

Сергій Бережний
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тероризмпогрозивибори в СШАфентаніл
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