Израиль готовится к возможному военному конфликту с Ираном

Высокопоставленные представители министерства обороны Израиля говорят, что страна готовится к возможному вооруженному конфликту с Ираном и его марионетками. Об этом сообщает AP.

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Начальник штаба израильской армии генерал-лейтенант Авив Кохави заявил во вторник, что израильские военные "ускоряют разработку оперативных планов и подготовку к борьбе с Ираном и ядерной военной угрозой".

Израиль считает Иран реальной угрозой и предупредил, что в случае необходимости он применит военную силу, чтобы помешать Ирану разработать ядерное оружие. В прошлом месяце министр иностранных дел Израиля Яир Лапид сказал, что "если режим террора собирается обзавестись ядерным оружием, мы должны действовать".

Обращаясь к законодателям на заседании комитета кнессета по иностранным делам и обороне, Кохави сказал, что в течение прошлого года военные "продолжали действовать против наших врагов в тайных операциях и миссиях на Ближнем Востоке".

Его высказывания последовали после ряда сообщений об израильских авиаударах в Сирии.

Выступая во время посещения оборонного завода в северном городе Шломи, недалеко от ливанской границы, министр обороны Израиля Бени Ганц сказал, что Израиль "все время работал над предотвращением войны, проводя операции, передавая сообщения, предотвращая военные действия".

В случае войны, сказал он, "мы будем готовы провести операции, невиданные в прошлом, с помощью средств, которых раньше у нас не было, и которые нанесут ущерб сердцу террора и его возможностям".

27 ноября 2020 года недалеко от Тегерана был убит ведущий ученый ядерной программы Ирана – 62-летний Мохсен Фахризаде, известный как "отец иранской ядерной бомбы".

Убийство совершил управляемый через спутник робот с искусственным интеллектом.

Как сообщает NYT, с 2007-го по 2012 год израильские агенты убили пятерых иранских ученых-ядерщиков и одного ранили.

Вадим Ребрина

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