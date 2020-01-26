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Израиль нанес авиаудары по сектору Газа

Израиль нанес авиаудары по сектору Газа - Фото
Фото: EPA
26.01.2020, 08:52

Информации о разрушениях или пострадавших не поступало

Военные самолеты Израиля вечером 25 января нанесли несколько авиаударов по сектору Газа в ответ на запущенные оттуда надувные шары со взрывчаткой. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на источники в безопасности службах Израиля.

По данным источников, самолеты атаковали посты вооруженного ответвления ХАМАС в центре и на юге сектора Газы.

Информации о разрушениях или пострадавших нет.

Позже Вооруженные силы Израиля распространили информацию, в котором возложили ответственность за надувные шары с взрывчаткой на ХАМАС и предупредили, что и в дальнейшем будут уничтожать "террористическую деятельность, направленную против Израиля и его народа".

  • 14 марта произошла была первая атака на Тель-Авив из сектора Газа с 2014 года.

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