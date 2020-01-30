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Израиль нанес авиаудары по сектору Газа

Израиль нанес авиаудары по сектору Газа - Фото
Фото: EPA
30.01.2020, 06:46

Информации о пострадавших не поступало

В ночь на четверг, 30 января, боевые самолеты Израиля нанесли несколько авиаударов по военным и другим объектам на территории сектора Газа. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на источники в органах безопасности Израиля.

Источники рассказали о двух последовательных авиаударах, нанесенных по югу и северу сектора Газы. Они уточнили, что "израильские самолеты кружили над Газой и было слышно несколько взрывов".

Информации о раненых не поступало.

Авиаудары были нанесены через несколько часов после того, как с территории сектора Газы по Израилю была выпущена ракета.

  • Военные самолеты Израиля вечером 25 января нанесли несколько авиаударов по сектору Газа в ответ на запущенные оттуда надувные шары со взрывчаткой
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Израиль сектор газа авиаудары
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