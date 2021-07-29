Израиль одобрил вакцинацию от COVID-19 третьей дозой для людей 60+

С 1 августа израильтяне в возрасте 60 лет и старше смогут получить третью дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на генерального директора Минздрава Израиля Нахмана Эша.

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По его словам, третью дозу вакцины от COVID-19 смогут получить люди в возрасте 60+, которые получили вторую дозу по меньшей мере пять месяцев назад.

Эш отметил, что третью дозу не будут вводить переболевшим COVID-19.

С начала июля Израиль начал вакцинировать третьей дозой Comirnaty людей с ослабленным иммунитетом, включая тех, кто перенес пересадку сердца, легких, почек или печени, а также онкобольных на химиотерапии.

В США рассматривают такую возможность.

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Наталия Медведева

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