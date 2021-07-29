Израиль одобрил вакцинацию от COVID-19 третьей дозой для людей 60+
29.07.2021, 22:19
Вакцина Pfizer (Фото: EPA/FRANCIS R. MALASIG)
С 1 августа израильтяне в возрасте 60 лет и старше смогут получить третью дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на генерального директора Минздрава Израиля Нахмана Эша.
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По его словам, третью дозу вакцины от COVID-19 смогут получить люди в возрасте 60+, которые получили вторую дозу по меньшей мере пять месяцев назад.
Эш отметил, что третью дозу не будут вводить переболевшим COVID-19.
- С начала июля Израиль начал вакцинировать третьей дозой Comirnaty людей с ослабленным иммунитетом, включая тех, кто перенес пересадку сердца, легких, почек или печени, а также онкобольных на химиотерапии.
- В США рассматривают такую возможность.
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