Израиль планирует запретить продажу меха. Исключение сделают для ортодоксов и ученых – BBC
Израильский министр заявила, что использование кожи и меха в модной индустрии "аморально"
Израиль планирует запретить покупку и продажу меха животных, за исключением специально одобренных случаев. Об этом заявила министр охраны окружающей среды Израиля Гила Гамлиэль, сообщает ВВС.
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Если это произойдет, Израиль станет первой в мире страной, запретившей мех,
Министр заявила, что использование кожи и меха в модной индустрии "аморально".
В министерстве говорят, что разрешения будут выдаваться только в случаях "научных исследований, образования или обучения, а также в религиозных целях или традициях".
Исключение, вероятно, сделают для многочисленной ультраортодоксальной общины Израиля, где многие мужчины носят большие круглые меховые шапки, называемые штреймелями, которые, как считается, стали обычаем в Восточной Европе.
"Меховая промышленность приводит к гибели сотен миллионов животных по всему миру и связана с неописуемой жестокостью и страданиями", – сказала министр.
Организация по защите прав животных Peta заявила, что приветствует намерение Израиля.
В ноябре прошлого года Королева Великобритании Елизавета II решила больше не использовать одежду из натурального меха.
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