Цирки, дельфинарии, фермы. Власти Франции приняли программу по защите диких животных

Запрет меховых ферм должен вступить в силу с 2025 года, циркам и дельфинариям планируют выделить помощь до 8 млн евро

Власти Франции разработали поэтапный план по усилению защиты диких животных: в стране намерены запретить меховые фермы, а также использование зверей в передвижных цирках и тематических парках. Об этом сообщила министр охраны окружающей среды Франции Барбара Помпилий, передает Deutsche Welle.

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Как отмечается, три французских дельфинария будут лишены права заводить новых дельфинов и касаток. Кроме того, в стране запретят строительство новых дельфинариев.

"Наше отношение к диким животным изменилось", – сказала министр, подчеркнув, что увлечение дикими животными не должно означатьзаключение их в неволю.

Сообщается, что использовать косаток в шоу должны запретить с 2022 года, дельфинов – с 2027-го. Запрет меховых ферм должен вступить в силу с 2025 года.

Среди конкретных возможных мер, которые рассматривает французское правительство, министр назвала создание заповедника для дельфинов и косаток. Для цирков и дельфинариев планируют выделить помощь до 8 млн евро.

Сообщается, что пока неясно, затронут ли изменения тематические парки, в которых проводят шоу хищных птиц.

Решение правительства – "историческая победа",

В международной организации защиты животных Peta назвали это решение правительства исторической победой. Известная актриса и зоозащитница Брижит Бардо также поддержала изменения. Представители меховой и цирковой индустрии недовольны.

По разным оценкам, во французских цирках сейчас содержится около 500 диких животных.

Запретили или строго ограничили использование животных в индустрии развлечений более 20 европейских стран.

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Наталия Медведева

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