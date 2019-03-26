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26.03.2019, 15:08

Израиль предложил Трампу и Путину вариант окончания войны в Сирии

Израиль предложил Трампу и Путину вариант окончания войны в Сирии - Фото
Биньямин Нетаньяху

Сегодня израильский премьер Биньямин Нетаньяху вернулся из Вашингтона и сразу отравился на совещание с главами силовых структур

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президенту США Дональду Трампу и президенту России Владимиру Путину план прекращения войны в Сирии. Об этом изданию The Times of Israel сообщили израильские официальные лица.

В сообщении сказано, что ранее российский президент проявил интерес к предложению, которое заключалось в уходе Ирана с сирийского театра боевых действий.

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Ни подробностей предложения, ни информации о том, когда оно было озвучено, издание не сообщает.

Сегодня, 26 марта, Нетаньяху вернулся из Вашингтона, где провел переговоры с главой Белого дома. Из аэропорта он отправился на совещание с главами силовых структур по поводу ситуации в секторе Газа.

Как пишет NEWSru.co.il, перед началом встречи высокопоставленный источник заявил, что "нет никакой договоренности о прекращении огня". "Армии было отдано распоряжение продолжать наносить удары и Израиль был тем, кто атаковал последним. ХАМАС через посредников передал Израилю различные предложения по перемирию и даже предложил прекратить насильственные действия на границе", - цитирует издание неназванного чиновника. 

В конце февраля этого года израильский премьер в Москве встречался с Путиным. Тогда Нетаньяху заявил, что они пришли к согласию по вопросу вывода из Сирии всех иностранных военнослужащих.

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Теги: Биньямин Нетаньяху, Сирия, Израиль, дональд трамп, Иран, владимир путин
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