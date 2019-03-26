Канада ответила Трампу на признание аннексии Голан Израилем

Христя Фриланд (фото - Facebook)

Канада не признает право Израиля на постоянный контроль над Голанскими высотами. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Канады.

"В соответствии с международным правом Канада не признает постоянного контроля Израиля над Голанскими высотами. Давняя позиция Канады остается неизменной", - заявили в МИД страны.

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В канадском дипведомстве подчеркнули, что являются другом Израиля и поддерживают его право "жить в мире и безопасности со своими соседями".

"Аннексия территории силой запрещена международным правом, любое заявление об одностороннем изменении границы противоречит основанном на правилах международного порядка", - добавили в ведомстве.

Голанские высоты - спорная территория на Ближнем Востоке. Большая ее часть в настоящее время контролируется Израилем, а восточная часть - Сирией. Как Израиль, так и Сирия считают Голанские высоты частью своей территории.

В ООН заявили, что по-прежнему не признают суверенитет Израиля над Голанскими высотами, несмотря на декларацию, которую подписал вчера, 25 марта, президент США Дональд Трамп.

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