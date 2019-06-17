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17.06.2019, 07:22

Израиль решил назвать новый город в честь Трампа

Израиль решил назвать новый город в честь Трампа - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Город будет называться Trump Heights (Высоты Трампа) и расположится на Голанских высотах

Израиль назовет новый город в честь американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, объяснив, что таким жестом хочет "выразить свою благодарность" лидеру США, передает Washington Post.

Город будет называться Trump Heights (Высоты Трампа) и расположится на Голанских высотах.

Президент США в своем Twitter поблагодарил Израиль и Нетаньяху за эту "великую честь".

25 марта, Трамп подписал указ, в котором говорится, что Соединенные Штаты признают суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Ряд стран заявили, что не признают это решение. В частности, Евросоюз не согласился с Трампом. "Позиция ЕС не изменилась. Европейский союз в соответствии с международным правом не признает суверенитет Израиля над территориями, оккупированными Израилем с июня 1967 года, включая Голанские высоты, и не считает их частью территории Израиля", - сказала пресс-секретарь ЕС. То же самое заявили в ООН.

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Теги: дональд трамп, голанские высоты, биньями нетаньяху
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