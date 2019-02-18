Израильские танки атаковали посты ХАМАС

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Израильские танки атаковали в секторе Газа два поста палестинского исламистского движения ХАМАС. Об этом сообщает Армия обороны Израиляу себя в Twitter.

Согласно сообщению, атака последовала в ответ на ранение израильского военнослужащего. Вчера, 17 февраля, палестинцы бросили взрывное устройство через разделительную стену на границе с сектором Газа, которое ранило солдата.

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В Министерстве здравоохранения Палестины заявили, что в результате атаки в городе Джабалия пострадали девять человек. Об их состоянии пока ничего не известно.

Ранее сообщалось, что Израиль приступил к возведению новой стены на границе с сектором Газа.

Израильское Министерство обороны сообщило, что забор будет проходить вдоль законченного подземного заграждения, предназначенного воспрепятствовать строительству тоннелей боевиками движения Хамас. Защитный барьер из оцинкованной стали высотой шесть метров будет проложен на протяжении 65 километров вдоль границы с палестинской территорией.