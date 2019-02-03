Израиль начал строить новую стену на границе с сектором Газа

Биньямин Нетаньяху (фото - flickr.com/photos/israelipm)

Израиль приступил к возведению стены на границе с сектором Газа. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Заградительное сооружение будет препятствовать проникновению террористов из сектора Газа на территорию Израиля", - заявил в воскресенье, 3 февраля, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

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Израильское министерство обороны сообщило, что забор будет проходить вдоль законченного подземного заграждения, предназначенного воспрепятствовать строительству тоннелей боевиками движения Хамас. Защитный барьер из оцинкованной стали высотой шесть метров будет проложен на протяжении 65 километров вдоль границы с палестинской территорией.

В начале недельного заседания своего кабинета Нетаньяху предупредил об опасности новых беспорядков.

По его словам, если в секторе Газа не будет спокойно, то даже в течение предвыборного периода израильские власти не остановятся перед решительными действиями. Досрочные парламентские выборы назначены в Израиле на 9 апреля.

23 января 2019 года военно-воздушные силы Израиля атаковали объекты в секторе Газа.