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23.01.2019, 06:20

ВВС Израиля нанесли удар по Сектору Газа

ВВС Израиля нанесли удар по Сектору Газа - Фото
Израильский военный самолет, израильские ВВС Фото: Israel Defense Forces / Flickr

Израиль нанесли удар по двум целям в Газе, погиб один представитель ХАМАС

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Военно-воздушные силы Израиля атаковали объекты в секторе Газа. Об этом сообщает Jerusalem Post.

В результате погиб один представитель ХАМАС, четверо получили ранения.

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Израиль нанесли удар по меньшей мере по двум целям в Газе в ответ на неудачный запуск ракеты по территории Израиля, уточняет издание.

21 января представители армии Израиля сообщили, что нанесли удары по позициям иранского спецназа Кудс в Сирии, ответственного за зарубежные операции.Заявление было опубликовано спустя несколько часов после того, как израильские системы ПВО перехватили ракету, выпущенную на севере Голанских высот.

В Министерстве обороны Израиля сообщили об успешных испытаниях передовой системы противоракетной обороны Arrow-3, способной противостоять баллистическим ракетам, прилетающим из-за пределов атмосферы.=

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Теги: Израиль, сектор газа
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