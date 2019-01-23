ВВС Израиля нанесли удар по Сектору Газа

Израильский военный самолет, израильские ВВС Фото: Israel Defense Forces / Flickr

Военно-воздушные силы Израиля атаковали объекты в секторе Газа. Об этом сообщает Jerusalem Post.

В результате погиб один представитель ХАМАС, четверо получили ранения.

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Израиль нанесли удар по меньшей мере по двум целям в Газе в ответ на неудачный запуск ракеты по территории Израиля, уточняет издание.

21 января представители армии Израиля сообщили, что нанесли удары по позициям иранского спецназа Кудс в Сирии, ответственного за зарубежные операции.Заявление было опубликовано спустя несколько часов после того, как израильские системы ПВО перехватили ракету, выпущенную на севере Голанских высот.

В Министерстве обороны Израиля сообщили об успешных испытаниях передовой системы противоракетной обороны Arrow-3, способной противостоять баллистическим ракетам, прилетающим из-за пределов атмосферы.=