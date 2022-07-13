Жители Белгорода повреждают свои дома, чтобы получить компенсацию "за обстрел"

Некоторые жители Белгородской области РФ намеренно повреждают свои дома, чтобы сделать ремонт за счет государства, которое должно возместить ущерб пострадавшим в результате обстрелов. Об этом во время прямого эфира на своей странице во Вконтакте сказал губернатор области Вячеслав Гладков, сообщает The Insider.

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"Уже сейчас видим, что, к сожалению, кто-то начинает уже воспринимать ситуацию как возможность сделать за счет других источников ремонт, поменять окна на пластиковые, начинает разбивать кафельную плитку, начинает бить окна", – сказал губернатор.

По его словам, все вопросы по имуществу будут приниматься "в зависимости от доходов семьи". Гладков привел в пример "огромные дома с бассейнами" и отметил, что не сможет помочь с восстановлением в таких случаях. "Периметр восстановим, кровлю, стекла, двери. Я думаю, что это справедливо", – сказал он.

3 июля Гладков заявил, что ночью в Белгороде были "громкие звуки", "предположительно сработала ПВО". Он сказал, что предварительно известно о четырех пострадавших и "есть информация о трех погибших".

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Вадим Ребрина

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