UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Жители Белгорода повреждают свои дома, чтобы получить компенсацию "за обстрел"

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 22:55
Жители Белгорода повреждают свои дома, чтобы получить компенсацию
Фото: theins.ru

Некоторые жители Белгородской области РФ намеренно повреждают свои дома, чтобы сделать ремонт за счет государства, которое должно возместить ущерб пострадавшим в результате обстрелов. Об этом во время прямого эфира на своей странице во Вконтакте сказал губернатор области Вячеслав Гладков, сообщает The Insider.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Уже сейчас видим, что, к сожалению, кто-то начинает уже воспринимать ситуацию как возможность сделать за счет других источников ремонт, поменять окна на пластиковые, начинает разбивать кафельную плитку, начинает бить окна", – сказал губернатор.

По его словам, все вопросы по имуществу будут приниматься "в зависимости от доходов семьи". Гладков привел в пример "огромные дома с бассейнами" и отметил, что не сможет помочь с восстановлением в таких случаях. "Периметр восстановим, кровлю, стекла, двери. Я думаю, что это справедливо", – сказал он.

  • 3 июля Гладков заявил, что ночью в Белгороде были "громкие звуки", "предположительно сработала ПВО". Он сказал, что предварительно известно о четырех пострадавших и "есть информация о трех погибших".

Читайте также: В Белгородской области упал и взорвался российский штурмовик Су-25 – фото, видео

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Белгород
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 