В Белгороде заявили о "громких звуках" и пострадавших – видео

Губернатор Белгородской области, из которой систематически обстреливают Харьков, Вячеслав Гладков заявил в Telegram, что ночью в Белгороде были "громкие звуки", "предположительно сработала ПВО" и есть пострадавшие.

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По его словам, около 03:00 в Белгороде была "серия громких звуков", причины произошедшего выясняются, "предположительно сработала ПВО". При этом в местных Telegram-каналах публикуют видео со взрывами.

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Позже Гладков написал, что по предварительной информации есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов и не менее 39 частных, пять из которых разрушены полностью.

Он утверждает что, предварительно известно о четырех пострадавших и "есть информация о трех погибших".

Ранее украинская разведка в частности предупреждала, что российские спецслужбы могут устроить взрывы домов в беларуском Мозыре, чтобы непосредственно втянуть в войну Беларусь.

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Марк Сировой

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