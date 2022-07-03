В Белгороде заявили о "громких звуках" и пострадавших – видео
Губернатор Белгородской области, из которой систематически обстреливают Харьков, Вячеслав Гладков заявил в Telegram, что ночью в Белгороде были "громкие звуки", "предположительно сработала ПВО" и есть пострадавшие.
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По его словам, около 03:00 в Белгороде была "серия громких звуков", причины произошедшего выясняются, "предположительно сработала ПВО". При этом в местных Telegram-каналах публикуют видео со взрывами.
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Позже Гладков написал, что по предварительной информации есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов и не менее 39 частных, пять из которых разрушены полностью.
Он утверждает что, предварительно известно о четырех пострадавших и "есть информация о трех погибших".
- Ранее украинская разведка в частности предупреждала, что российские спецслужбы могут устроить взрывы домов в беларуском Мозыре, чтобы непосредственно втянуть в войну Беларусь.
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