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25.02.2019, 08:19

Жители проголосовали против военной базы США на острове Японии

Жители проголосовали против военной базы США на острове Японии - Фото
Фото: EPA

Результаты плебисцита не носят обязывающий характер.

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На референдуме, который прошел 24 февраля на японском острове Окинава, большинство его жителей проголосовало против запланированного размещения военной базы США. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По официальным данным, 72% участников плебисцита выступили против размещения базы Футенмана юге острова, 19% - за. Явка на голосовании составила 52%.

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"Результаты референдума не будут носить обязывающий характер, а японское правительство уже высказалось в пользу размещения базы", - отмечается в сообщении.

Губернатор Окинавы Денни Тамаки назвал результат референдума "чрезвычайно значимым". Население острова долгое время возмущалось существующей базой американской эскадрильи, расположенной в густонаселенном районе.

Ранее сообщалось, что на Окинаве, где проживало менее 1% от 127-миллионного населения страны, сконцентрировано 62% площади всех американских объектов в Японии - 14 баз, включая базу ВВС Кадэна - крупнейшую за пределами США, и базу ВМС США Футэмма. Общая численность контингента вооруженных сил США на территории японского архипелага составляет около 47 тыс. солдат и офицеров.

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Теги: референдум, окинава, база сша
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