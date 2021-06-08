Жителя Минска принудительно отправили в психбольницу за "клевету и оскорбление Лукашенко"

В столице Беларуси сегодня состоялся суд: жителя Минска отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику за то, что тот публично оскорблял представителей власти, в том числе самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Об этом сообщила местная прокуратура.

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В прокуратуре заявили, что "деяния Н. охватывали клевету в отношении президента республики, его публично оскорбление, соединенное с обвинением в особо тяжком преступлении, а также публичное оскорбление представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей".

В заключении психолого-психиатрической экспертизы было указано, что подсудимый "страдает психическим расстройством, что лишало его возможности сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими".

В результате суд приговорил минчанина к принудительному лечению в психиатрическом стационаре.

1 мая 2021 года в Минске женщину оштрафовали за носки "не того цвета".

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Дарья Мостовая

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