В Беларуси активист на скамье подсудимых пытался перерезать себе горло: видео 18+

Сегодня в Беларуси состоялся суд над одним из участников акций протеста против режима Александра Лукашенко Степаном Латыповым. Во время заседания он пытался перерезать себе горло. Суд остановили, приехала скорая помощь, пишет Tut.by, выложив видео с места событий. Внимание: видео содержит контент 18+.

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Латыпова, жителя минского "двора перемен" задержали в сентябре 2020 года. Вначале его обвиняли в намерении "использовать яды против силовиков", а после – в "мошенничестве" и "организации массовых беспорядков".

Сегодня по делу активиста было назначено первое судебное заседание. В начале слушания Латыпов просто все отрицал, а после перерыва – попытался перерезать себе горло.

После выступления его отца, который проходил свидетелем по делу, Латыпов заявил, что силовики ему угрожали – если он не признает вину, то против его родных откроют уголовные дела. Затем он встал на скамейку в клетке и воткнул себе в горло ручку.

После инцидента Латыпова вынесли из здания медики и милиционеры. По словам отца Степана, его сына с 11 апреля держали в ШИЗО "с людьми с психическими особенностями".

22 мая в тюрьме Беларуси умер политзаключенный – участник протестов против Лукашенко.

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Дарья Мостовая

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