Журналистка требует образцы ДНК Трампа: обвиняет в изнасиловании

Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Журналистка издания Elle Джин Кэрролл, которая обвиняет президента США Дональда Трампа в изнасиловании, затребовала образцы его ДНК. Об этом сообщает AP.

Адвокат журналистки передал адвокату Трампа уведомление, чтобы президент предоставил образец для "анализа и сравнения с неопознанной мужской ДНК", которую обнаружили на платье женщины.

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"ДНК на платье может доказать, что Дональд Трамп не только знает, кто я, но и что он жестоко напал на меня в раздевалке в Bergdorf Goodman, а затем оклеветал меня", - сказала журналистка.

В Белом доме пока не ответили на запрос о комментарии.

В июне 2019-го Кэрролл обвинила Трампа в изнасиловании, которое, по ее словам, произошло в раздевалке манхэттенского магазина Bergdorf Goodman в середине 1990-х годов. Об этом она написала в одном из журналов и своей книге.

Трамп все обвинения отрицал, говорил, что не знаком с Кэрролл, а также утверждал, что журналистка просто подогревает интерес к ее книге, которая "должна продаваться в отделе художественной литературы и фантастики".

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