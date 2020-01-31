Журналистка требует образцы ДНК Трампа: обвиняет в изнасиловании

Журналистка издания Elle Джин Кэрролл, которая обвиняет президента США Дональда Трампа в изнасиловании, затребовала образцы его ДНК. Об этом сообщает AP.
Адвокат журналистки передал адвокату Трампа уведомление, чтобы президент предоставил образец для "анализа и сравнения с неопознанной мужской ДНК", которую обнаружили на платье женщины.
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"ДНК на платье может доказать, что Дональд Трамп не только знает, кто я, но и что он жестоко напал на меня в раздевалке в Bergdorf Goodman, а затем оклеветал меня", - сказала журналистка.
В Белом доме пока не ответили на запрос о комментарии.
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