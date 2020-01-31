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Журналистка требует образцы ДНК Трампа: обвиняет в изнасиловании

Журналистка требует образцы ДНК Трампа: обвиняет в изнасиловании - Фото
Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)
31.01.2020, 10:20

"Мы запросили простой образец слюны у мистера Трампа, чтобы проверить его ДНК, и у него нет веских оснований для возражения", - говорит Джин Кэрролл

Журналистка издания Elle Джин Кэрролл, которая обвиняет президента США Дональда Трампа в изнасиловании, затребовала образцы его ДНК. Об этом сообщает AP.

Адвокат журналистки передал адвокату Трампа уведомление, чтобы президент предоставил образец для "анализа и сравнения с неопознанной мужской ДНК", которую обнаружили на платье женщины.

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"ДНК на платье может доказать, что Дональд Трамп не только знает, кто я, но и что он жестоко напал на меня в раздевалке в Bergdorf Goodman, а затем оклеветал меня", - сказала журналистка.

В Белом доме пока не ответили на запрос о комментарии.

  • В июне 2019-го Кэрролл обвинила Трампа в изнасиловании, которое, по ее словам, произошло в раздевалке  манхэттенского магазина Bergdorf Goodman в середине 1990-х годов. Об этом она написала в одном из журналов и своей книге.
  • Трамп все обвинения отрицал, говорил, что не знаком с Кэрролл, а также утверждал, что журналистка просто подогревает интерес к ее книге, которая "должна продаваться в отделе художественной литературы и фантастики".

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