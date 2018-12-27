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27.12.2018, 13:02

К службе в бундесвере хотят привлекать иностранцев из ЕС

К службе в бундесвере хотят привлекать иностранцев из ЕС - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Германии правительство изучает возможность привлечения иностранцев из стран ЕС для службы в бундесвере, речь идет о врачах или IT-специалистах

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В бундесвер собираются привлекать иностранцев. Правительство ФРГ изучает возможность рекрутировать граждан стран Евросоюза для выполнения отдельных задач. Об этом заявил генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн сегодня в интервью изданиям медиаконцерна Funke Mediengruppe, сообщает Deutsche Welle.

По его словам, речь идет, в частности, о врачах или IT-специалистах.

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По данным Funke Mediengruppe, правительство ФРГ провело консультации с партнерами в ЕС по этому вопросу. Большинство стран, особенно в Восточной Европе, отреагировали сдержанно. В частности, в Болгарии выразили опасение в связи с возможной утечкой специалистов.

В Германии живет 530 тысяч граждан стан Евросоюза в возрасте от 18 до 30 лет, часть из них может быть заинтересована в службе в армии. 

По мнению уполномоченного бундестага по делам военнослужащих бундесвера Ханса-Петера Бартельса, рекрутирование граждан стран ЕС в бундесвер "не станет чем-то особенным", поскольку и сейчас в немецкой армии служат "много солдат с миграционными корнями и двойным гражданством".

Однако, как отметил политик, было бы иллюзией ожидать, что это решит все проблемы с пополнением армии.

В настоящее время бундесвер насчитывает 182 тысячи военнослужащих. Согласно планам министерства обороны, к 2025 году численность армии должна увеличиться до 203 тысяч.

В первую очередь, новый персонал требуется в подразделение по кибербезопасности и для осуществления проектов в рамках Европейского оборонительного союза.

30 ноября 2018 года сообщалось, что русскоязычную кибергруппировку подозревают в атаках на депутатов Бундестага, Вооруженные силы страны (Бундесвер) и посольства на территории ФРГ.

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Теги: IT-специалисты, ЕС, бундесвер, врачи
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