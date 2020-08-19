Каждому по 100 швейцарских франков. Женева обещает выдавать туристам деньги на расходы

Выдаваться они будут в виде подарочной карты - ими можно будет оплатить услуги, но обналичить средства будет нельзя

В Женеве решили попытаться увеличить поток туристов, предложив платить каждому из них по 100 швейцарских франков (около 3000 грн - ред.) в виде подарочной карты, которой те смогут оплатить развлечения, отели и еду, сообщает Independent.

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Подарочную карту турист сможет использовать в различных отелях, ресторанах, кафе, барах и на мероприятиях по всему городу - всего в программе участвуют более 100 отелей-партнеров и более 66 баров и ресторанов.

Карту можно будет получить при условии проживания не менее двух ночей в одном из отелей, участвующих в программе. Выдаваться она будет при регистрации туриста на ресепшене, а действовать - до конца этого года. Обналичить деньги с подарочной карты, как и вернуть остаток неиспользованных средств, будет нельзя.

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Дарья Мостовая

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