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Каждый пятый гражданин России считает пытки допустимыми – опрос Левада-центра

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2021, 22:36
Каждый пятый гражданин России считает пытки допустимыми – опрос Левада-центра - Фото
Фото: ЕРА

В России каждый пятый гражданин считает допустимым применение пыток. Об этом свидетельствуют данные опроса российского Левада-центра, проведенного 21-27 октября 2021 года.

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66% россиян считают, что пытки недопустимы ни при каких обстоятельствах. 

20% опрошенных граждан РФ считают, что пытки допустимы. Из них 11% думают, что пытать людей можно только в исключительных случаях, когда это может спасти жизни других людей, 9% – можно пытать тех, кто совершил тяжкое насильственное преступление.

Каждый пятый гражданин России считает пытки допустимыми – опрос Левада-центра

При этом 89% опрошенных не были в местах заключения по приговору суда, в следственном изоляторе, КПЗ или ИВС.

Опрос проведен по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1636 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

В октябре 2018 года на вопрос о допустимости избиения и издевательства над заключенными в колониях отрицательно ответили 57% россиян, 28% опрошенных считали, что в некоторых случаях к заключенным бывает необходимо применить силу, 7% опрошенных думают, что заключенные не в праве рассчитывать на нормальное отношение к себе.

Читайте также: Почти половина россиян не считают себя приверженцами демократии – опрос

Наталия Медведева
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пытки опрос левада-центр
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