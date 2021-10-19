Почти половина россиян не считают себя приверженцами демократии – опрос

44% россиян считают себя людьми демократических убеждений (41% в 2018 году), 47% не считают себя таковыми (38% в 2018 году). Число тех, кто затруднился с ответом, сократилось вдвое. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного российским Левада-центром.

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Несколько в большей степени считают себя демократами молодые люди (50%). Меньше других — респонденты 40-54 лет: 41%.

18% россиян могли бы назвать себя сторонниками левых, социалистических взглядов, подавляющее большинство (72%) не считают себя таковыми.

Треть россиян 32% считают себя сторонниками рыночных преобразований в российской экономике. 58% — не считают.

Опрос проведен 23-29 сентября 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Ранее опрос Левада-центра показал, что 45% россиян считают, что выборы в нелегитимную Госдуму были нечестными, 46% считают иначе. В 2016 году эти показатели составляли 31% и 46% соответственно.

42% россиян не хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента России после 2024 года. Это самый высокий показатель с 2013 года. 47% россиян придерживаются противоположного мнения.

Вадим Ребрина

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