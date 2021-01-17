Как благодарность за вакцинацию. В Вашингтоне привитым будут бесплатно раздавать коноплю

В столице США Вашингтоне организуют бесплатную раздачу каннабиса всем, кто привьется от коронавируса. Таким образом, планируется повысить популярность вакцинации в обществе, сообщила общественная организация DCMJ.

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"Чтобы отпраздновать это знаменательное событие и поблагодарить за вакцинацию, в округе Колумбия легально распространят бесплатные пакеты с каннабисом за пределами центров вакцинирования как только прививки будут сделаны", – говорится в сообщении.

В сообществе подчеркнули, что главной целью кампании является продвижение реформы каннабиса, а также популяризация "критически важной вакцины". Для "безопасного использования марихуаны без потенциального содействия распространению COVID-19 каждый пользователь должен быть вакцинирован", – говорится в заявлении.

В DCMJ заявили, что ищут способ "благополучно отпраздновать окончание пандемии", а также, что "ничто не объединяет людей так, как каннабис". Раздавать марихуану планируют выращенную исключительно в естественных условиях, без применения пестицидов и иных синтетических удобрений.

5 декабря 2020 года Палата представителей США одобрила декриминализацию марихуаны.

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Дарья Мостовая

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