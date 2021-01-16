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В целях рекламы. В Индонезии одними из первых решили привить Insta-блогеров

16.01.2021, 14:00
В целях рекламы. В Индонезии одними из первых решили привить Insta-блогеров - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Власти Индонезии задались целью популяризировать антикоронавирусные вакцины. Для этого в числе первых, кому решили сделать прививку, оказались блогеры и другие звезды Instagram потом По задумке, потом в своих постах они должны были прорекламировать вакцину от COVID-19, пишет Reuters.

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В частности, одновременно с президентом Индонезии укол получил популярный местный телеведущий Раффи Ахмад, у которого в Instagram насчитывается более 50 млн подписчиков. Процесс вакцинации он снимал на видео, а позже написал в сториз "Хвала богу за вакцину. Не бойтесь ее".

По словам правительства, следующими должны будут привиться музыканты и художники. Ожидается, что они "окажут положительное влияние на общество", особенно среди молодежи.

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Дарья Мостовая
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