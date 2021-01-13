В Индонезии началась массовая вакцинация против коронавируса препаратом от компании Sinovac, который заказала и Украина. Первым прививку получил президент страны Джоко Видодо, передает Chanel News Asia.

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Как отмечается, главу государства прививали в президентском дворце в Джакарте. Мероприятие транслировали в прямом эфире. На нем присутствовали и некоторые министры, которые сегодня также должны получить вакцину.

"Вакцинация от COVID-19 важна для нас, чтобы разорвать цепь передачи коронавируса, обеспечить здоровье, безопасность и защиту всех индонезийцев", – сказал после прививки Видодо, добавив, что вакцинация также поможет стимулировать экономику.

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После укола президента в Индонезии официально стартовала программа вакцинации, пишет издание. Более 1,4 млн медиков будут вакцинированы начиная с этой недели.

Как сообщается, Индонезия уже заказала более 300 млн доз вакцин: не менее 125,5 млн от Sinovac, по 50 млн доз от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, 54 млн в рамках программы ВОЗ COVAX и 30 млн от Novavax.

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Видео - SEA Today News/YouTube

Марк Сировой

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