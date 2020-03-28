Как изменилось качество воздуха над Европой из-за коронавируса: спутниковые фото

Новые данные, основанные на наблюдениях со спутника, показывают сильное снижение концентрации диоксида азота в нескольких крупных городах Европы. Об этом сообщает Европейское космическое агентство.
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Ученые считают, что это связано с ограничительными мерами, которые предпринимают правительства разных странах в рамках противодействия распространению COVID-19.
Исследователи сравнили показатели загрязнения воздуха с мартом 2019 года и 14-25 марта 2020 года.
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