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Как изменилось качество воздуха над Европой из-за коронавируса: спутниковые фото

Как изменилось качество воздуха над Европой из-за коронавируса: спутниковые фото - Фото
Фото - ЕРА - Julien de Rosа
28.03.2020, 09:45

Европейское космическое агенство показало, как ограничительные меры в Европе повлияли на качество воздуха

Новые данные, основанные на наблюдениях со спутника, показывают сильное снижение концентрации диоксида азота в нескольких крупных городах Европы. Об этом сообщает Европейское космическое агентство. 

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Ученые считают, что это связано с ограничительными мерами, которые предпринимают правительства разных странах в рамках противодействия распространению COVID-19.

Исследователи сравнили показатели загрязнения воздуха с мартом 2019 года и 14-25 марта 2020 года.

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  • По состоянию на 7:00 28 марта, подтверждено 597 267 случаев заражения коронавирусом, 27 365 человек умерли от инфекции, 133 363 выздоровели.
  • Вчера, 27 марта, по состоянию на 23:00 в Украине было зафиксировано 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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Владислав Сердюк
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