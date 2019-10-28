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Калмыки требуют убрать экс-боевика с Донбасса и заодно Путина

Калмыки требуют убрать экс-боевика с Донбасса и заодно Путина - Фото
Скриншот из видеозаписи
28.10.2019, 12:58

Назначенцы главы Калмыкии Бату Хасикова, в том числе один из бывших главарей террористов ДНР, не приняты местной общественностью

В столице Республики Калмыкия не утихают митинги против назначения и. о. главы города Дмитрия Трапезникова - в прошлом одного из главарей террористической организации ДНР на Донбассе. Более того, вчерашний митинг стал уже четвертым и, по оценке очевидцев, наиболее многочисленным - около 4000 человек, пишет российский Коммерсант.

Представители Чуулгана (съезд ойрат-калмыцкого народа) опасаются, что с приходом Трапезникова на ключевые посты в администрации Элисты могут назначить и других террористов с Донбасса. На основных постах местные хотят видеть этнических калмыков.

Некоторые ораторы требовали отставки не только экс-боевика и Хасикова, но и президента РФ Владимира Путина.

Представители Чуулгана провели митинг вопреки решению суда, который запретил акцию. Как пишет издание, силовики "несколько раз предупредили, что мероприятие не согласовано, но участники их призывы игнорировали", а на разгон полиция не решилась.

26 сентября 2019 года боевика с Донбасса Трапезникова "избрали" в Элисте новым главой горадминистрации. После уничтожения главаря террористов ДНР Александра Захарченко 1 сентября 2018 года он ненадолго занял его местоЖители Элисты и региона возмутились таким "чиновником".

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дмитрий трапезников элиста
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