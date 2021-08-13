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Канада сделает обязательной вакцинацию от коронавируса для госслужащих

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2021, 23:39
Канада сделает обязательной вакцинацию от коронавируса для госслужащих - Фото
Вакцина от коронавируса Moderna (фото - ЕРА)

Правительство Канады заявило сегодня, 13 августа, что в ближайшим будущем вакцинация от COVID-19 станет обязательным требованием для госслужащих и работников ряда других сфер. Об этом сообщает Reuters.

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Это решение канадских властей обусловлено стремлением избежать нового пика эпидемии коронавируса, особенно учитывая распространение варианта дельта.

Министр по межправительственным делам Доминик Леблан заявил, что обязательная вакцинация чиновников будет введена к концу октября.

Он отметил, что для тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским показаниям, будут вводить дополнительное тестирование и другие меры.

Министр транспорта Омар Альгабра заявил, что обяжут вакцинироваться сотрудников регулируемых на федеральном уровне секторов воздушного, железнодорожного и морского транспорта, а также всех пассажиров самолетов, поездов и круизных лайнеров.

В Канаде 300 000 федеральных государственных служащих, и еще сотни тысяч человек работают в государственных или регулируемых государством корпорациях.

В Канаде один из лучших показателей вакцинации от коронавируса в мире. Одну дозу получили более 82% людей из групп населения, подлежащих вакцинации, 71% из них полностью вакцинированы. 

Тем не менее, за последние две недели на фоне четвертой волны пандемии коронавируса, связанной с дельта-штаммом, в Канаде вдвое увеличилось количество регистрируемых новых случаев COVID-19.

  • По состоянию на 12 августа, в Украине сделали более 7 млн прививок от коронавируса. Чаще всего от COVID-19 прививали вакцинами Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna) и CoronaVac (Sinоvac).

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Наталия Медведева
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коронавирус вакцинация канада
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