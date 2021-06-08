Канадец на грузовике сбил мусульманскую семью: Трюдо грозит ультраправым группам
В Канаде четверо членов мусульманской семьи погибли в результате "преднамеренного" наезда грузовика. Задержан 20-летний подозреваемый. Об этом сообщает BBC.
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В воскресенье под колесами грузовика погибла супружеская пара (женщина 44 лет и мужчина 46 лет), их 15-летняя дочь и 74-летняя мать мужа. 10-летний сын пары госпитализирован с травмами.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал нападение террористическим актом.
Полиция заявила, что преступление совершено, предположительно, на почве ненависти.
"Если кто-то думает, что в этой стране не существует расизма и ненависти, я хочу сказать следующее: как мы можем объяснить этот акт насилия ребенку в больнице? Как мы можем смотреть семьям в глаза и говорить: "Нет никакой исламофобии"! – сказал Трюдо.
Как сообщается, на семью напали во время вечерней прогулки. По данным полиции, пятеро человек ждали, чтобы пересечь перекресток в городе Лондон, Онтарио, когда грузовик въехал на тротуар и сбил их.
Полиция назвала предполагаемым нападавшим 20-летнего ранее не судимого Натаниэля Велтмана из Лондона. Он был арестован в торговом центре примерно в 6 км от места преступления.
Пока неизвестно, связан ли подозреваемый с какими-либо группами ненависти. Также нет информации о том, были ли знакомы жертвы и нападавший.
Сегодня Трюдо пообещал предпринять дополнительные действия по "демонтажу" крайне правых групп, сообщает Reuters.
"Мы продолжим бороться с ненавистью онлайн и офлайн... (в том числе) предпримем больше действий для ликвидации крайне правых групп ненависти, как мы сделали с Proud Boys, добавив их в список террористов", – сказал Трюдо.
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