Кандидат итальянских правых в Европарламент - правнук Муссолини

Кайо Муссолини (фото - sassate.it)

Кандидатом Братьев Италии - итальянских правых на выборах в Европарламент, будет Кайо Джулио Чезаре Муссолини - правнук диктатора, лидера Национальной фашистской партии в 1922-1943 годах Бенито Муссолини. Об этом пишет Европейская правда по материалам The Times.

Сообщается, что молодой Муссолини впервые будет примет участие в избирательной кампании. Он служил подводником в итальянском ВМС и был представителем по Ближнему Востоку крупнейшей оборонной компании Италии.

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"Зачем тратить 100 евро на мигрантов, а не на орехи для пенсионеров?", - говорит Муссолини.

Отмечается, что Бенито Муссолини по-прежнему популярен среди многих итальянцев, которые утверждают, что он модернизировал страну, прежде чем перечеркнуть эти усилия своим союзом с Гитлером.

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Сообщается, что внучка диктатора Алессандра Муссолини является членом Европарламента от партии Сильвио Берлускони Вперед, Италия.