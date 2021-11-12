Канье Уэст озадачил ведущих подкаста: Культура — это нефть, а я — молодой Путин. Видео

Американский рэпер Канье Уэст, который выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах в США, набрав 60 000 голосов, сравнил себя с президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным. Об этом он сказал на видеоподкасте Revolt.

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Рэпер говорил о своем сотрудничестве с брендами.

"Gap, Adidas — я рулю ими. Я Путин... Я молодой Путин... Я осознал, что я - как Владимир, когда понял, что культура — это нефть, культура — это энергия, а я король культуры последние 20 лет и буду им следующие 2000 лет", — сказал Уэст.

Ведущие подкаста прервали его выступление своим смехом. Один из них напомнил рэперу, что он темнокожий и родом из Чикаго, но Уэста это не смутило и он продолжил сравнивать себя с Путиным.

В июле 2020 года Канье Уэст опубликовал в Twitter ряд странных сообщений о том, что его жена Ким Кардашьян и ее мать якобы хотели вызвать врачей, чтобы "закрыть" его.

После этого Кардашьян призналась в Instagram, что Уэст страдает биполярным расстройством. Она написала тогда, что "семья, к сожалению, бессильна, в периоды, когда у человека активируется болезнь".

В октябре 2018 года Уэст с 10-минутным монологом выступил в овальном кабинете перед тогдашним президентом США Дональдом Трампом. На встречу он пришел в кепке с надписью "Сделаем Америку снова великой".

В 2020 году он принял решение баллотироваться на пост президента. Тогда же Уэст заявил, что больше не поддерживает Трампа. О том, чтобы баллотироваться в президенты, по словам музыканта, он задумался, когда сочинял рэп, принимая душ в доме своей матери.

Вакцину от коронавируса Уэст считает "печатью антихриста".

На выборах рэпер получил около 60 000 голосов.

Вадим Ребрина

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