Канцлером Австрии впервые станет женщина

Бриджит Бирляйн (фото - ЕРА)

Канцлером Австрии впервые в истории этой страны станет женщина – глава Конституционного суда страны Бриджит Бирляйн. Об этом сообщает Reuters.

Такой выбор сделал президент Австрии Александр ван дер Беллен после того, как парламент проголосовал за отставку правительства Себастьяна Курца.

Бриджит Бирляйн, которая должна достичь в этом году обязательного пенсионного 70-летнего возраста, должна будет создать кабинет министров, который будет поддерживаться парламентом до следующих выборов. Как ожидается, они состоятся в сентябре.

"Она является действующей главой Конституционного суда Австрии, и через несколько дней я назначу ее канцлером Австрийской Республики", - заявил Александр ван дер Беллен.

27 мая парламент Австрии на специальной сессии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и его правительству.

Созыв этого заседания стал результатом правительственного кризиса в Австрии. "Его спровоцировала публикация видеозаписи немецкими изданиями Spiegel и Süddeutsche Zeitzung, на которой бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе общается с некой предполагаемой богатой россиянкой, которая предлагает деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги", - отмечается в сообщение.