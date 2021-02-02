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Капитан Том Мур умер от коронавируса. Он собрал более £32 млн для медиков Британии

02.02.2021, 18:51
Капитан Том Мур умер от коронавируса. Он собрал более £32 млн для медиков Британии - Фото
Капитан сэр Том Мур (Фото: EPA-EFE/NEIL HALL)

100-летний капитан Том Мур, который собрал почти 33 миллиона фунтов стерлингов для помощи борющимся с пандемией коронавируса медикам Великобритании, умер от COVID-19. Об этом сообщает BBC.

Королева Елизавета II направила семье сэра Тома личное сообщение с соболезнованиями.

Королевская семья написала в Twitter: "Ее Величество была очень счастлива познакомиться с капитаном сэром Томом и его семьей в Виндзоре в прошлом году. Ее мысли и мысли королевской семьи с ними".

В Лондоне у правительственных зданий на Даунинг стрит приспустили флаги в знак скорби.

Люди несут цветы к дому капитана в Бедфорде.

Ветеран Второй мировой войны несколько недель лечился от пневмонии, а на прошлой неделе получил положительный тест на коронавирус. 31 января его госпитализировали в больницу Бедфорда из-за возникших проблем с дыханием. Капитан Мур не получил вакцину из-за пневмонии.

Дочери капитана сэра Тома были с рядом ним в последние дни. Они сообщили, что медики сделали все, что в их силах.

Ветеран Второй мировой войны Том Мур стал известен в апреле 2020-го, незадолго до своего 100-летия, когда начал ходить вокруг своего сада в деревне Марстон-Мортейн, чтобы привлечь внимание и собрать пожертвования для борьбы с COVID-19.

Он надеялся собрать 1000 фунтов. Вместо этого он собрал более 33 миллионов фунтов для Национальной службы здравоохранения, побил два мировых рекорда Гиннеса, был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II, исполнил песню, которая возглавила чарт синглов, написал автобиографию и помог создать благотворительную организацию.

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Наталия Медведева
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