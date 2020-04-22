Карантин. Американец проник в ресторан: выпил 70 бутылок спиртного за четыре дня

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В одном из городов американского штата Коннектикут мужчина проник в закрытый из-за коронавируса ресторан и выпил 70 бутылок спиртного. Об этом сообщает Business Insider.

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По данным полиции, 42-летний мужчина провел в ресторане четыре дня, наел на несколько тысяч долларов и выпил 70 бутылок крепкого алкоголя. Его заметил менеджер, зашедший в ресторан для проверки. Он обнаружил мужчину, который спал, а затем решил позвонить в полицию.

За четыре дня мужчина также успел вынести все напитки и имущество из заведения. Его арестовали и обвинили в проникновении со взломом, воровстве и неявке в суд по другому делу.

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