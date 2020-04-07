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Карантин. В Польше полицейские устроили барбекю у озера: их оштрафовали

Карантин. В Польше полицейские устроили барбекю у озера: их оштрафовали - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
07.04.2020, 16:30

В Польше группу полицейских наказали за барбекю около озера

В польском городе Познань восьмеро полицейских решили устроить барбекю около озера. Их оштрафовали, поскольку в стране действует режим эпидемии. Об этом сообщает Wirtualna Polska

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Полицейские покинули свои служебные районы, приехали к озеру и разожгли барбекю в зеленой зоне. Все полицейские получили штраф около 110 евро. 

Также теперь им грозит дисциплинарные взыскания за нарушение служебных процедур. 

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Владислав Сердюк
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