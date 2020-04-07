Карантин. В Польше полицейские устроили барбекю у озера: их оштрафовали

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В польском городе Познань восьмеро полицейских решили устроить барбекю около озера. Их оштрафовали, поскольку в стране действует режим эпидемии. Об этом сообщает Wirtualna Polska.

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Полицейские покинули свои служебные районы, приехали к озеру и разожгли барбекю в зеленой зоне. Все полицейские получили штраф около 110 евро.

Также теперь им грозит дисциплинарные взыскания за нарушение служебных процедур.

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