Карантин в Украине. Укрзализныця не будет принимать пассажиров в Тернополе

Пассажиры смогут вернуть свои деньги через сайт УЗ или железнодорожные кассы

С 7 сентября поезда не будут забирать пассажиров в Тернополе, разрешена только высадка. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Также там уточняют, что в связи с попаданием города в красную карантинную зону будет отменена продажа билетов на направления:

№21 / 22 Харьков - Трускавец;

№12 / 11 Одесса - Львов;

№81 / 82 Киев - Ужгород;

№49 / 50 Киев - Трускавец;

№136 / 135 Снятин - Одесса - Черновцы

№108 / 107 Одесса - Ужгород;

№110 / 109 Львов - Херсон;

№41 / 42 Днепр - Трускавец;

№715 / 716 Киев - Львов.

Пассажиры смогут сдать купленные билеты и получить полный возврат средств через железнодорожные кассы города или же официальный сайт УЗ.

Читайте также: Количество безработных снизилось впервые за период карантина

Вчера, 3 сентября министр Кабинета министров Олег Немчанинов заявил, что согласно обновлению карантинного зонирование с 7 сентября Тернополь попадает в, так называемую, "красную зону".

Город должен запретить работу общественного транспорта, учебных заведений, в том числе дошкольных. Однако сегодня власти Тернополя отказались от такого решения, сославшись на постановление Конституционного суда Украины об незаконности ограничения прав граждан Кабмином.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.