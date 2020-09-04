Карантин в Украине. Укрзализныця не будет принимать пассажиров в Тернополе
Пассажиры смогут вернуть свои деньги через сайт УЗ или железнодорожные кассы
С 7 сентября поезда не будут забирать пассажиров в Тернополе, разрешена только высадка. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
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Также там уточняют, что в связи с попаданием города в красную карантинную зону будет отменена продажа билетов на направления:
№21 / 22 Харьков - Трускавец;
№12 / 11 Одесса - Львов;
№81 / 82 Киев - Ужгород;
№49 / 50 Киев - Трускавец;
№136 / 135 Снятин - Одесса - Черновцы
№108 / 107 Одесса - Ужгород;
№110 / 109 Львов - Херсон;
№41 / 42 Днепр - Трускавец;
№715 / 716 Киев - Львов.
Пассажиры смогут сдать купленные билеты и получить полный возврат средств через железнодорожные кассы города или же официальный сайт УЗ.
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- Вчера, 3 сентября министр Кабинета министров Олег Немчанинов заявил, что согласно обновлению карантинного зонирование с 7 сентября Тернополь попадает в, так называемую, "красную зону".
- Город должен запретить работу общественного транспорта, учебных заведений, в том числе дошкольных. Однако сегодня власти Тернополя отказались от такого решения, сославшись на постановление Конституционного суда Украины об незаконности ограничения прав граждан Кабмином.
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