Кашлял и сморкался. Папа Франциск пропустил мессу из-за "небольшого недомогания"

Папа Франциск (фото - ЕРА)

Папа Франциск заболел и пропустил запланированную мессу с духовенством Рима. Об этом сообщает АР со ссылкой на Ватикан.

Там сказали, что у 83-летнего понтифика "небольшое недомогание", и сегодня он уже планирует начать выполнять свои обязанности.

В Ватикане ничего не сообщили о природе его болезни, но в среду, во время мессы, можно было видеть, как папа кашлял и сморкался.

Это происходит на фоне вспышки коронавируса в Италии, от которой заболели более 400 человек, почти все из них проживают на севере страны. В Риме было три случая, но все трое заболевших поправились.

Вчера, 26 февраля, впервые за пределами Китая было зарегистрировано больше новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, чем внутри страны.

Сегодня стало известно, что 26-летняя украинка, которая проживает в городе Кремона в итальянской провинции Ломбардия, заразилась коронавирусом COVID-19.