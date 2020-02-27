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Кашлял и сморкался. Папа Франциск пропустил мессу из-за "небольшого недомогания"

Кашлял и сморкался. Папа Франциск пропустил мессу из-за "небольшого недомогания" - Фото
Папа Франциск (фото - ЕРА)
27.02.2020, 17:11

В Ватикане сообщили, что у папы Франциска "небольшое недомогание", однако не уточнили, какое именно

Папа Франциск заболел и пропустил запланированную мессу с духовенством Рима. Об этом сообщает АР со ссылкой на Ватикан.

Там сказали, что у 83-летнего понтифика "небольшое недомогание", и сегодня он уже планирует начать выполнять свои обязанности.

В Ватикане ничего не сообщили о природе его болезни, но в среду, во время мессы, можно было видеть, как папа кашлял и сморкался.

Это происходит на фоне вспышки коронавируса в Италии, от которой заболели более 400 человек, почти все из них проживают на севере страны. В Риме было три случая, но все трое заболевших поправились.

  • Вчера, 26 февраля, впервые за пределами Китая было зарегистрировано больше новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, чем внутри страны.
  • Сегодня стало известно, что 26-летняя украинка, которая проживает в городе Кремона в итальянской провинции Ломбардия, заразилась коронавирусом COVID-19.

Ребрина Вадим
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италия Ватикан папа франциск коронавирус COVID-19
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