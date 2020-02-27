Кашлял и сморкался. Папа Франциск пропустил мессу из-за "небольшого недомогания"

Папа Франциск заболел и пропустил запланированную мессу с духовенством Рима. Об этом сообщает АР со ссылкой на Ватикан.
Там сказали, что у 83-летнего понтифика "небольшое недомогание", и сегодня он уже планирует начать выполнять свои обязанности.
В Ватикане ничего не сообщили о природе его болезни, но в среду, во время мессы, можно было видеть, как папа кашлял и сморкался.
Это происходит на фоне вспышки коронавируса в Италии, от которой заболели более 400 человек, почти все из них проживают на севере страны. В Риме было три случая, но все трое заболевших поправились.