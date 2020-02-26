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Впервые заразившихся коронавирусом вне Китая больше, чем в КНР - ВОЗ

Впервые заразившихся коронавирусом вне Китая больше, чем в КНР - ВОЗ - Фото
Тедрос Адханом Гебрейесус (Фото: Jean-Christophe Bott/ЕРА)
26.02.2020, 17:38

В Китае число новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, зарегистрированных во вторник, составило 411, тогда как в остальном мире - 427

Впервые за пределами Китая было зарегистрировано больше новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, чем внутри страны. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебреисус, передает BBC.

В Китае число новых случаев, зарегистрированных во вторник, составило 411, тогда как в остальном мире - 427.

Общее количество случаев инфицирования в мире достигло 80 980.

Руководитель ВОЗ заявил, что внезапный рост случаев коронавируса в Италии, Иране и Южной Корее "вызывает глубокую обеспокоенность", но вирус все еще возможно сдерживать, чтобы избежать пандемии.

  • В Италии за последние сутки количество инфицированных коронавирусом COVID-19 увеличилось на 93 человека.
  • В Южной Корее, по последним данным, количество зараженных коронавирусом возросло до 1146 человек. 11 человек умерли, сообщает South China Morning Post.
  • Вчера иранские власти заявили, что число погибших от коронавируса в Иране достигло 17 человек, однако политик из города Кум, где произошла вспышка, называет другую цифру, по его данным, погибли до 50 человек.
  • Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай и Иран в цензуре с целью скрыть серьезность распространения коронавируса COVID-19.

Ребрина Вадим
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